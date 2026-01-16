Il percorso della Fiamma paralimpica per Milano-Cortina 2026 è stato annunciato, con la prima tappa prevista a Stoke Mandeville, nel Regno Unito, luogo simbolo del movimento paralimpico. La fiaccola attraverserà diverse località italiane prima di arrivare nel capoluogo lombardo, sottolineando il valore di inclusione e integrazione che caratterizza i Giochi. La cerimonia di accensione si svolgerà il 16 gennaio 2026, segnando l'inizio ufficiale della mobilitazione

Milano, 16 gennaio 2026 – L’accensione in terra straniera, a Stoke Mandeville, nel Regno Unito culla del movimento paralimpico. Poi lo sbarco in Italia, da Torino fino a Verona passando ovviamente per Milano. Nei giorni in cui la Fiamma olimpica gira per la Lombardia, è stato svelato il percorso completo della F iamma paralimpica che dal 24 febbraio al 6 marzo percorrerà oltre 2.000 chilometri attraverso l’italia, coinvolgendo 501 tedofori e animando per 10 giorni città e comunità con i flame festival e i flame visit, eventi celebrativi che porteranno nel paese un messaggio forte e condiviso di unità e inclusione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano-Cortina 2026, svelato il percorso della Fiamma paralimpica: ecco quando passerà nel capoluogo lombardo

