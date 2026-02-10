Questa sera a Genova il teatro Carlo Felice presenta un nuovo allestimento di “Tristan und Isolde”. La produzione porta in scena uno dei capolavori dell’opera ottocentesca, pronto a coinvolgere il pubblico con una messa in scena moderna e curata nei dettagli. La rappresentazione, firmata da Dale, si prepara a essere uno degli eventi principali della stagione teatrale.

Uno dei vertici assoluti del teatro musicale ottocentesco torna a Genova in una nuova produzione destinata a segnare la stagione. ‘Tristan und Isolde’ di Richard Wagner va in scena al Teatro Carlo Felice a partire da venerdì alle 18.30, quinto appuntamento della stagione artistica 2025-2026 della Fondazione lirica genovese. Le repliche sono in programma domenica 15 febbraio alle 15, venerdì 20 alle 18.30 e domenica 22 alle 15. Sul podio sale Donato Renzetti, alla guida dell’Orchestra e del Coro del Teatro Carlo Felice, quest’ultimo istruito da Claudio Marino Moretti. Capolavoro che inaugura una nuova concezione del dramma musicale, ‘Tristan und Isolde’ rappresenta uno spartiacque nella storia dell’opera, per l’audacia armonica e per l’intensità con cui musica e parola si fondono in un flusso continuo, sospeso tra desiderio e annientamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il ‘Tristan und Isolde’ nell’allestimento di Dale per il Carlo Felice

