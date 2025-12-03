Roberto Bolle al Carlo Felice con Caravaggio | viaggio emozionante nell' animo di un genio

Roberto Bolle al Teatro Carlo Felice di Genova per un viaggio emozionante nell’animo inquieto e geniale di un artista immortale: da giovedì 4 a domenica 7 dicembre va in scena “Caravaggio”, balletto in due atti con coreografia di Mauro Bigonzetti.L'opera, creata nel 2008 per lo Staatsballett. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

