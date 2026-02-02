Al Teatro Carlo Felice una nuova produzione di Tristan und Isolde capolavoro di Richard Wagner

Questa sera il Teatro Carlo Felice di Genova apre la stagione con una nuova produzione di “Tristan und Isolde” di Wagner. Dal 13 al 22 febbraio, il palco ospiterà una versione rivisitata di uno dei capolavori più importanti del compositore tedesco. La produzione attira l’attenzione di pubblico e critici, pronti a immergersi in un’opera che da sempre affascina per la sua intensità e complessità. La regia promette di portare in scena una lettura moderna e coinvolgente, mentre il cast si prepara a esibirsi davanti

Capolavoro che inaugura una nuova concezione del dramma musicale, Tristan und Isolde sarà diretto da Donato Renzetti, con la regia di Laurence Dale, le scene e i costumi di Gary McCann, le luci di John Bishop e i video di Leandro Summo. Intrepreti vocali Tilmann Unger (Tristan), Evgeny Stavinsky (König Marke), Marjorie Owens (Isolde), Nicolò Ceriani (Kurwenal), Saverio Fiore (Melot), Daniela Barcellona (Brangäne), Andrea Schifaudo (Ein Seemann Ein Hirt), Matteo Peirone (Ein Steuermann). Ci sono poi naturalmente l'Orchestra e il Coro della Fondazione Teatro Carlo Felice (maestro del coro Claudio Marino Moretti).

