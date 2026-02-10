Il tesoro nei trolley rubati alla moglie di Fabio Capello il colpo fuori da Malpensa | quattro condannati Cosa c’era nelle valigie
La vicenda dei trolley rubati alla moglie di Fabio Capello si è conclusa con quattro condanne. I giudici di Busto Arsizio hanno deciso: i quattro imputati dovranno scontare pene che vanno da due anni e sei mesi a tre anni. La sentenza arriva dopo che le accuse di ricettazione di gioielli sono state riconosciute fondate.
Sono quattro i condannati per la ricettazione dei gioielli della moglie di Fabio Capello. La sentenza del tribunale di Busto Arsizio (Varese) ha accolto le richieste del pubblico ministero, condannando i quattro imputati a pene comprese fra i 2 anni e 6 mesi e i 3 anni. La vicenda ebbe inizio nel giugno 2017, quando l’ex mister di Milan, Juve e Real Madrid dimenticarono, di ritorno dalla Germania, un trolley su un marciapiede dell’ aeroporto di Malpensa. Il furto dei gioielli nel parcheggio. All’interno del bagaglio c’erano gioielli per oltre 240mila euro, tra orologi e bracciali Cartier, gioielli in platino e diamanti, un anello di Buccellati, collane di perle, due iPhone, un Apple watch e persino un Buddha in corallo.🔗 Leggi su Open.online
Il trolley di Fabio Capello riempito con 240mila euro di gioielli e un Buddha in corallo: condannati i ricettatori di Malpensa
Le mani sul trolley di Fabio Capello, riempito con 240mila euro di gioielli e un Buddha in corallo: condannati i ricettatori di Malpensa
Il tesoro nei trolley rubati alla moglie di Fabio Capello, il colpo fuori da Malpensa: quattro condannati. Cosa c’era nelle valigieL'episodio, avvenuto all'aeroporto di Malpensa, risale al 2017. La denuncia dell'ex allenatore e le indagini che hanno portato a incastrare anche una talpa nell'aeroporto di Malpensa ... open.online
