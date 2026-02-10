Il tesoro nei trolley rubati alla moglie di Fabio Capello il colpo fuori da Malpensa | quattro condannati Cosa c’era nelle valigie

La vicenda dei trolley rubati alla moglie di Fabio Capello si è conclusa con quattro condanne. I giudici di Busto Arsizio hanno deciso: i quattro imputati dovranno scontare pene che vanno da due anni e sei mesi a tre anni. La sentenza arriva dopo che le accuse di ricettazione di gioielli sono state riconosciute fondate.

