Il terzo mandato di Trump Ice e immigrazione | Pompeo spegne le isterie dittatoriali della sinistra

L’ex Segretario di Stato americano Mike Pompeo mette fine alle polemiche sul possibile terzo mandato di Donald Trump. In Italia, alcuni ambienti politici avevano sollevato timori e sospetti, ma Pompeo li ha subito smontati, definendo quelle preoccupazioni “isterie”. Nessuna conferma ufficiale, ma la discussione continua a tenere banco.

L’ex Segretario di Stato americano Mike Pompeo ha dissipato le preoccupazioni sollevate da alcuni ambienti politici italiani riguardo a un possibile terzo mandato di Donald Trump, definendo infondate le “isterie” sulla sua candidatura. Intervenendo a “Quarta ” su Rete 4, Pompeo ha sottolineato come la Costituzione americana precluda tale scenario, evidenziando come Trump dovrà lasciare la carica al termine del suo secondo mandato nel 2028. Il dibattito si era acceso anche in relazione alle politiche di contrasto all’immigrazione e al ruolo dell’Ice (Immigration and Customs Enforcement). L’affermazione di Pompeo arriva in un momento di crescente polarizzazione politica, sia negli Stati Uniti che in Europa.🔗 Leggi su Ameve.eu

In Italia, l’uso di agenti di immigrazione autorizzati ad entrare nelle abitazioni senza mandato giudiziario solleva questioni legali e di rispetto dei diritti.

