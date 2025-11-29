Pugno duro di Trump | Stop all' immigrazione dal Terzo Mondo

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato a mettere al centro della propria azione politica la difesa dei confini annunciando di voler «sospendere definitivamente l'immigrazione proveniente da tutti i Paesi del Terzo Mondo». Una decisione, ha spiegato in un post su Truth, per «consentire al sistema statunitense di riprendersi completamente». L’annuncio di Trump arriva a poche ore dalla sparatoria di mercoledì contro due membri della Guardia Nazionale che erano stati chiamati per pattugliare Washington. Una sparatoria che è costata la vita a uno dei due militari colpiti, la ventenne Sarah Beckstrom. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

