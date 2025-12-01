il tennis giotto festeggia un 2025 di grandi successi in italia e in europa

Arezzo 1 dicembre 2025 – Un titolo europeo, un titolo italiano, nove titoli internazionali, due secondi posti in A2, nove titoli toscani e due promozioni in una sola stagione. Il Tennis Giotto archivia un 2025 di grandi successi sportivi che saranno festeggiati giovedì 11 dicembre nella tradizionale serata di gala di fine anno che, ospitata dalle 20.00 al ristorante Bambù, offrirà un’occasione di convivialità, aggregazione e divertimento alla presenza di atleti, dirigenti, soci, famiglie, sponsor e istituzioni. L’evento troverà il momento più atteso proprio nella condivisione dei risultati dell’intero anno e nelle premiazioni di tutti i protagonisti che hanno contribuito ad affermare il Tennis Giotto tra le realtà più vincenti e dinamiche del territorio italiano, consolidando un modello sportivo e sociale che coniuga qualità tecnica, valori educativi e forte radicamento nel tessuto cittadino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

