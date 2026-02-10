Dopo la pioggia, il fumetto di Cédric Sapin-Defour arriva in Italia grazie a Bao Publishing. La storia promette di emozionare, con immagini e parole che toccano il cuore. I lettori sono già pronti a immergersi in questa avventura emotiva.

Grazie a Bao Publishing, è in arrivo Il suo odore dopo la pioggia, un fumetto che vi farà commuovere di Cédric Sapin-Defour. Ecco il comunicato stampa: BAO Publishing è lieta di annunciare Il suo odore dopo la pioggia, il graphic novel dell’autore spagnolo José Luis Munuera tratto dal romanzo best seller di Cédric Sapin-Defour. Dichiarazione “Quando mi chiedono perché scrivo, ho mille risposte in testa. Quando mi chiedono perché ho scritto ‘Il suo odore dopo la pioggia’, ne ho una sola. Ed è terribilmente semplice: volevo fare un’ultima passeggiata con Ubac. Perché uno dei regali che concede la scrittura è far sfiorare la speranza di rivivere. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il suo odore dopo la pioggia è un fumetto che promette di farvi commuovere

