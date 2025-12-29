Per la pioggia e tutto il resto – Un fumetto che scalda il cuore

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incredibilmente si possono vivere tante avventure anche sotto la pioggia. Lo dimostra bene Per la pioggia e tutto il resto, il nuovo fumetto di Alessandro Atzei, Manuele Morlacco con i disegni di Federica Pustizzi che ci fanno ritornare nel mondo di Awarè con una storia piena di sentimenti positivi e dolcezza. Scoprite insieme a noi quest’opera perfetta da leggere in questi giorni di festa. C’era una volta una piccola gru.. Kafka vive la sua vita nella tranquillità e in gesti e momenti che si ripetono ogni giorno. Viene anche preso in giro per la sua stranezza, ma lui non smette mai di sorridere a tutto e a tutti. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

per la pioggia e tutto il resto 8211 un fumetto che scalda il cuore

© Nerdpool.it - Per la pioggia e tutto il resto – Un fumetto che scalda il cuore

Leggi anche: Intervista a Atzei, Morlacco e Pustizzi: “Per la pioggia e tutto il resto è una coccola per noi”.

Leggi anche: PER LA PIOGGIA E TUTTO IL RESTO: Alessandro Atzei e Manuele Morlacco tornano con una nuova avventura ambientata nell’universo di AWARÈ

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Meteo Weekend: dal Sole alla Pioggia, Sabato e Domenica succederà di tutto; gli aggiornamenti - Prepariamoci ad un weekend dai due volti, durante il quale succederà un po' di tutto sul fronte meteorologico. ilmeteo.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.