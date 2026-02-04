Il primo sondaggio su Futuro Nazionale | è oltre il 4% Vannacci ruba più voti a FdI che alla Lega

Il primo sondaggio su Futuro Nazionale vede il movimento superare il 4% dei consensi. Vannacci, che ha lasciato la Lega, sembra attirare più voti dalla coalizione di centrodestra che dal partito di Salvini. La scissione sta già facendo sentire i suoi effetti alle urne.

Non sarà indolore per il centrodestra la scissione di Roberto Vannacci dalla Lega. La lista Futuro Nazionale del generale e ormai ex vicesegretario del Carroccio, stando a un sondaggio di YouTrend per Sky TG24, è destinata a dragare voti principalmente alla coalizione. E, sorpresa, ne toglierà più a Fratelli d’Italia che al partito guidato da Matteo Salvini pescando in seconda battuta anche da indecisi e astenuti. Risultato finale? La prima rilevazione realizzata per il canale all news colloca Futuro Nazionale al 4,2%, risultando poco al di sopra della soglia di sbarramento nazionale anche in caso di aumento dal 3% al 4%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Martedì 4 febbraio 2026, il nuovo partito di Roberto Vannacci ottiene già il 4,2% di consensi, secondo un sondaggio di YouTrend per SkyTg24.

La lista di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, raccoglie il 4% dei voti secondo un sondaggio di YouTrend.

