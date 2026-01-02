Terremoto a sinistra Pd a picco e Conte si allarga | il sondaggio impietoso

Un nuovo sondaggio evidenzia i cambiamenti nel panorama politico italiano, con Fratelli d’Italia stabile al primo posto e in crescita. Il Partito Democratico di Elly Schlein registra un calo, mentre il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte mostra segnali di recupero. Questi dati riflettono gli sviluppi e le dinamiche in corso nel campo largo, influenzando gli equilibri tra le principali forze politiche del paese.

Fratelli d'Italia sempre primo partito e in crescita rispetto al 2024 mentre qualcosa si muove negli equilibri del tumultuoso campo largo, con il Pd di Elly Schlein a picco e il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte che recupera terreno. Questo e altro nel sondaggio di fine anno di BiDiMedia che presenta le intenzioni di voto dei partiti per le Elezioni Politiche. Il confronto è con le ultime rilevazioni del 2024. Il Centrodestra è sempre primo con il 46,4%, in leggero calo di 3 decimi. Forza Italia perde sette decimi e viene raggiunta dalla Lega, anch'essa in calo, all'8,3%. Bene il partito della premier Giorgia Meloni che sale di sei decimi al 29%. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Terremoto a sinistra, Pd a picco e Conte si allarga: il sondaggio impietoso Leggi anche: Toghe scatenate? Il sondaggio impietoso: FdI mai così in alto, Pd e M5s in rosso Leggi anche: Scioperi e cortei? Gli italiani presentano il conto alla sinistra: il sondaggio impietoso La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Sondaggi, terremoto a sinistra: Pd a picco e Conte si allarga. FdI vola - Fratelli d'Italia sempre primo partito e in crescita rispetto al 2024 mentre qualcosa si muove negli equilibri del tumultuoso campo largo, con il ... msn.com

