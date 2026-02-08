The Voice Kids | Roretta la giovane cantante del Sannio sfida per un posto in finale stasera su Rai1

Questa sera il Sannio si ferma per seguire l’ultima sfida di Roretta, la giovane cantante che punta alla finale di “The Voice Kids”. La ragazza, conosciuta come Maria Rosaria Rondina, si presenta sul palco di Rai1 determinata a conquistare il pubblico e i giudici, sperando di portare a casa il biglietto per la fase finale. La sua performance sarà il momento clou della serata, con gli occhi di tutta la regione puntati su di lei.

Il Sannio si prepara a una serata di grande emozione e attesa: stasera, la giovane Maria Rosaria Rondina, conosciuta da tutti come Roretta, si giocherà un posto nella finale di “The Voice Kids”, il popolare talent show di Rai 1. L’intera comunità beneventana, e più in generale l’area del Sannio, è in fermento, pronta a sostenere la dodicenne cantante che ha conquistato il pubblico e la giuria del programma con la sua voce potente e la sua interpretazione intensa. La semifinale, in diretta alle 21:30, sarà trasmessa su Rai 1 con la conduzione di Antonella Clerici e vedrà protagonisti, oltre a Roretta, i giovani talenti selezionati dai coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su The Voice Kids

