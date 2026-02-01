La quarta puntata di The Voice Kids si è conclusa con una notizia che ha sconvolto tutti. Durante le esibizioni, un giovane concorrente è morto improvvisamente, lasciando il pubblico e i giudici senza parole. Antonella Clerici e gli altri sul palco sono rimasti di ghiaccio di fronte a questa tragedia inaspettata.

La quarta puntata di The Voice Kids, trasmessa sabato 31 gennaio 2026 in prima serata su Rai Uno e condotta da Antonella Clerici, è stata caratterizzata da esibizioni delle Blind Audition e da racconti personali dei giovani concorrenti. Nel corso della serata sono emersi temi legati al bullismo e a percorsi di salute complessi, riportati direttamente dai protagonisti in studio. The Voice Kids: l’esibizione di Chiara e il riferimento al bullismo. Dopo l’esibizione di Giacomo, 9 anni, che al termine sceglie Nek, sul palco si presenta Chiara, 13 anni, residente in provincia di Frosinone. La concorrente interpreta “Canta ancora” di Arisa. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “È morto, così giovane”. Choc a the voice kids, Clerici e tutti restano di ghiaccio

Approfondimenti su The Voice Kids

Durante la prima puntata di The Voice Kids, Andrea interpreta Olly, ma nessuno si gira.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su The Voice Kids

