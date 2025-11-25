Sensori per i mezzi pesanti nell’area urbana per proteggere ciclisti e pedoni | la proposta di Lepore

Bologna, 25 novembre 2025 – “Una tragedia terribile, quella della morte di Viola Mazzotti, la ragazza di 23 anni di Milano Marittima (Cervia) uccisa da un camion che l’ha investita mentre stava attraversando in bicicletta in via Francesca Edera De Giovanni, all’angolo con via dell’Arcoveggio”. Il sindaco Matteo Lepore ha ha per prima cosa manifestato “la vicinanza alla famiglia” della ultima vittima della strada a Bologna. Lepore: “La nostra città impegnata per ridurre gli incidenti mortali”. "La nostra è una città impegnata per ridurre la violenza in strada e gli incidenti mortali – ha aggiunto il primo cittadino a margine di un’iniziativa in Comune -, purtroppo questa cosa ogni giorno ci interroga sempre di più su come riuscire a salvare delle vite”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

