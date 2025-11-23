Il comitato Pro Filanda rilancia la proposta | Una casa delle donne nell' area dell' ex casina Giammaria

L'area e il fabbricato storico dell'ex filanda Giammaria devono ospitare una casa per donne vittime di violenza. A ribadirlo il comitato Pro Filanda, che riunisce varie associazioni e movimenti cittadini, in occasione del 25 novembre Giornata internazionale per la violenza contro le donne. Il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

