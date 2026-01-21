Bufera sul segretario al Commercio Usa Lutnick E Lagarde lascia la cena

Durante il World Economic Forum di Davos, si sono registrati momenti di tensione, tra cui una contestazione durante una cena ufficiale e l’assenza di Christine Lagarde, che ha lasciato l’evento. Questi eventi riflettono il clima di inquietudine e le sfide che caratterizzano il contesto attuale, con implicazioni per l’economia globale e le relazioni internazionali.

Clima di altissima tensione a Davos. Secondo quanto emerso in queste ore, una rumorosa contestazione avrebbe segnato una delle cene organizzate a margine del World Economic Forum. In base alle ricostruzioni riportate dal Financial Times, il segretario al Commercio degli Stati Uniti Howard Lutnick sarebbe stato oggetto di commenti ironici e prese in giro da parte di alcuni partecipanti nel corso di una serata ufficiale del Wef, alla quale era presente anche l'amministratore delegato di BlackRock, Larry Fink. La cena, prevista per martedì sera e organizzata con un servizio a buffet, avrebbe assunto toni concitati dopo alcune recenti dichiarazioni di Lutnick sulla Groenlandia.

