Durante i lavori a Viale Ceccarini, le autorità hanno deciso di abbassare drasticamente la tassa di occupazione del suolo pubblico. La novità riguarda anche il futuro, con l’obiettivo di alleggerire i costi per commercianti e residenti. La decisione arriva in un momento in cui il ‘salotto’ di Riccione cambia volto, cercando di rendere più accessibile e vivibile l’area.

"Un taglio netto alla tassa di occupazione del suolo pubblico in viale Ceccarini, durante i lavori, ma anche in futuro". A muoversi è Confcommercio con il presidente Alfredo Rastelli. "Non aspetteremo che il cantiere arrivi in autunno nella parte del viale a monte del gazebo, quella dove si concentrano i pubblici esercizi. Già in questo periodo è necessario ritrovarsi con il Comune per ridiscutere degli sgravi sulla tassa di occupazione suolo pubblico ". Secondo Rastelli "non si deve tagliare il tributo solo nel periodo in cui i locali non potranno mettere tavoli all’esterno, ma per tutto il periodo del cantiere visti i disagi e la diminuzione dei fatturati". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Il ‘salotto’ non è più quello di una volta, la tassa va abbassata"

Approfondimenti su Viale Ceccarini

La California valuta l’introduzione di una tassa del 5% sui miliardari residenti, suscitando reazioni tra le figure più influenti.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Viale Ceccarini

Argomenti discussi: Il ‘salotto’ non è più quello di una volta, la tassa va abbassata; Il carrello bar è la nuova ossessione di ogni salotto che si rispetti, ecco i migliori da portare a casa ora; Il sindaco di Santarcangelo a Salotto blu: Maggiori controlli, pene certe: così si garantisce la sicurezza; Dimentica la poltrona in salotto, è una moda totalmente superata: l’alternativa è più elegante, funzionale ...

Il ‘salotto’ non è più quello di una volta, la tassa va abbassataUn taglio netto alla tassa di occupazione del suolo pubblico in viale Ceccarini, durante i lavori, ma anche in futuro. A muoversi è Confcommercio con il presidente Alfredo Rastelli. Non aspetteremo ... ilrestodelcarlino.it

Il legno non lo usa più nessuno in cucina e in salotto, adesso tutti scelgono questo: più chic e innovativoSe pensavi che il legno in cucina e in salotto non riuscisse ad abbandonare il suo status quo, ecco la novità di inizio anno amata dagli italiani! sfilate.it

Salmotrutta TS. . Appuntamento fisso il "Salotto del Prof" questa volta parliamo di spigola e di due tipologie di softbaits Naturalmente trovi tutto online facebook