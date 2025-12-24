EP 13 | Checco Zalone non è più quello di una volta

🔊 Ascolta la notizia

Ascolta il podcast Visioni su SpotifyNella puntata di oggi parliamo di Buen camino, l'atteso nuovo film di Checco Zalone. Poi de La mia famiglia a Taipei, il film vincitore della Festa del cinema di Roma 2025. Quindi diciamo dei primi episodi della seconda stagione di Fallout, su Prime Video. 🔗 Leggi su Today.it

