Il ricatto del capolarato algoritmico

La Procura di Milano ha avviato un’indagine su Foodinho-Glovo, le piattaforme di consegna rapide che operano in città. Gli investigatori sospettano che dietro le app ci siano pratiche di sfruttamento e ricatti ai rider, costretti a lavorare sotto pressione e senza diritti. Le autorità stanno passando al setaccio i modelli di lavoro e i sistemi di controllo, nel tentativo di mettere fine a una forma di caporalato digitale che si nasconde dietro l’algoritmo. La vicenda mette in luce come la precarietà venga spesso mascherata da innov

I nuovi schiavi La punta di un iceberg che dai rider arriva al lavoro di cura e ai micro-task online. Per migliaia di lavoratori stranieri il nodo della cittadinanza si intreccia al cottimo tecnologico. Serve un salto di paradigma che leghi i diritti alla persona, non solo al contratto. Quando le retribuzioni sono inferiori dell'81% rispetto ai minimi contrattuali e i rider sono costretti a operare ben al di sotto della soglia di povertà, non siamo di fronte a un'inefficienza del mercato, ma a un «caporalato algoritmico».

