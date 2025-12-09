Roberto Speranza il ricatto ai tempi del Covid | Stai buono o tiro fuori i dossier
Durante la pandemia di Covid, emergono nuove tensioni e accuse nel mondo della politica sanitaria. Si parla di un presunto ricatto da parte di Roberto Speranza nei confronti di Pierpaolo Sileri, sollevando dubbi sulla gestione delle relazioni interne al governo durante i momenti più critici dell'emergenza sanitaria.
Si torna ai tempi della pandemia, i tempi del Covid. Ed emergono accuse clamorose. Accuse che riguardano un presunto ricatto ai danni di Pierpaolo Sileri da parte del vice dell'allora ministro della Salute, Roberto Speranza, nel bel mezzo dell'emergenza. È uno dei passaggi più delicati emersi dall’audizione dell’ex viceministro davanti alla commissione parlamentare d’inchiesta, che continua a provare a far luce su dinamiche interne segnate da tensioni e scontri personali mentre il Paese affrontava una delle crisi più drammatiche della sua storia recente. A ricostruire il contesto è il senatore di Fratelli d’Italia Franco Zaffini, presidente della commissione Sanità e Lavoro del Senato e membro della commissione Covid, secondo cui durante la prima ondata del virus, mentre il governo Conte II adottava misure drastiche sulle libertà individuali, all’interno del Ministero della Salute il clima era irrespirabile. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Ragazzi, la speranza siete voi: l'editoriale del direttore Roberto Napoletano
Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, a margine del convegno "Il Giubileo dell'accoglienza e della sicurezza in serenità, portatore di speranza" alla LUMSA.
Un arbre magique dal profumo di speranza: la battaglia di babbo Roberto non si ferma
GUARDATE BENE. In ristrutturazione il vecchio ospedale di Gardone Val Trompia per anni in stato di degrado. Grazie ai fondi stanziati dal ministro della salute Roberto Speranza. Che i no vax volevano contestare a Gardone. MA GUARDATE PROPRIO BENE - facebook.com Vai su Facebook
RIVEDI su #Play2000 #DiBellasul28! play2000.it/detail/143?epi… Conduce @AntDiBella Ieri #26novembre in seconda serata su #Tv2000 In studio: Guido Castelli, senatore di Fratelli d’Italia @guidocastelli65 @FratellidItalia Roberto Speranza, deputato del Vai su X
Roberto Speranza (Pd): “La penso come Pedro Sanchez, l’obiettivo del 5 per cento del Pil per spese militari irragionevole e controproducente” - Roberto Speranza del partito Democratico ha commentato sui social la recente presa del premier spagnolo Pedro Sanchez sul riarmo. Come scrive blitzquotidiano.it
