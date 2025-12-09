Roberto Speranza il ricatto ai tempi del Covid | Stai buono o tiro fuori i dossier

Durante la pandemia di Covid, emergono nuove tensioni e accuse nel mondo della politica sanitaria. Si parla di un presunto ricatto da parte di Roberto Speranza nei confronti di Pierpaolo Sileri, sollevando dubbi sulla gestione delle relazioni interne al governo durante i momenti più critici dell'emergenza sanitaria.

Si torna ai tempi della pandemia, i tempi del Covid. Ed emergono accuse clamorose. Accuse che riguardano un presunto ricatto ai danni di Pierpaolo Sileri da parte del vice dell'allora ministro della Salute, Roberto Speranza, nel bel mezzo dell'emergenza. È uno dei passaggi più delicati emersi dall’audizione dell’ex viceministro davanti alla commissione parlamentare d’inchiesta, che continua a provare a far luce su dinamiche interne segnate da tensioni e scontri personali mentre il Paese affrontava una delle crisi più drammatiche della sua storia recente. A ricostruire il contesto è il senatore di Fratelli d’Italia Franco Zaffini, presidente della commissione Sanità e Lavoro del Senato e membro della commissione Covid, secondo cui durante la prima ondata del virus, mentre il governo Conte II adottava misure drastiche sulle libertà individuali, all’interno del Ministero della Salute il clima era irrespirabile. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it