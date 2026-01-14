L’Associazione Scarlatti apre la stagione 2026 con il talento del pianista Vincenzo Maltempo
L’Associazione Scarlatti inaugura la stagione 2026 con il concerto di Vincenzo Maltempo. Il pianista, noto per la sua interpretazione innovativa e approfondita, presenta un programma dedicato alla riscoperta dell’opera di Charles-Valentin Alkan. L’evento si svolge al Teatro Sannazaro, offrendo al pubblico un’occasione per ascoltare un’artista di rilievo nel panorama pianistico italiano, impegnato nella valorizzazione di un patrimonio musicale spesso poco conosciuto.
“Il Teatro Sannazaro accoglie un interprete come il pianista Vincenzo Maltempo, il quale ha saputo conquistare il pubblico e la critica grazie a un’identità artistica straordinaria, legata indissolubilmente al monumentale lavoro di riscoperta dell’opera di Charles-Valentin Alkan, ma anche alla. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
