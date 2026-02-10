Il questore di Milano ha ricordato Giovanni Palatucci il poliziotto che ha salvato migliaia di ebrei

Il questore di Milano, Bruno Megale, ha deposto un mazzo di fiori davanti alla targa in via Fatebenefratelli, in memoria di Giovanni Palatucci. È stato un momento semplice, senza cerimonie troppo formali, per ricordare il poliziotto che ha salvato migliaia di ebrei durante la Seconda guerra mondiale. Un gesto che si ripete nel rispetto di una figura che merita di essere ricordata.

Un mazzo di fiori e un momento di raccoglimento. Nella mattinata di martedì 10 febbraio il questore di Milano, Bruno Megale, ha deposto un mazzo di fiori davanti alla targa collocata nel piazzale della Questura di via Fatebenefratelli 11, in memoria di Giovanni Palatucci, Medaglia d’Oro al Merito.🔗 Leggi su Milanotoday.it

