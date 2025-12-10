I risultati del vivaio Pesante sconfitta dalla Ternana La Primavera ne prende tre
Nel match valido per la formazione Primavera, la squadra affronta una pesante sconfitta contro la Ternana, conclusasi con il punteggio di 3-0. La partita ha visto i giovani calciatori impegnati in una sfida difficile, con alcune sostituzioni nel corso del secondo tempo. Di seguito i dettagli del risultato e delle formazioni scese in campo.
TERNANA 3 0 TERNANA: Delibra, Rivelli, Goretti (dal 29’ s.t. Rota), Di Curzio, Biancafarina, Forlini, Fulga (dal 15’ s.t. Sgro), Bruti, Scifoni (dal 7’ s.t. Mancini), Coltorti (dal 7’ s.t. Vaccaro), Semeraro (dal 15’ s.t. Ferlicca). Panchina: Ciaccia, Maiolino, Brocci, De Negri, Onesti, Lorrai. All. Di Loreto: Rosa, Candido, Di Salvatore (dal 33’ p.t. Finotti), Vischia, Mbaye, Rama, D’Agostino, Casillo (dal 15’ s.t. Di Teodoro), Tassotti (dal 30’ s.t. Russo), De Witt (dal 15’ s.t. Malafronte), Picca (dal 30’ s.t. Balducci). Panchina: Dente, Tocchi, Bruni, Angelino, Vallorani, Ciafardini. All. Corsi Arbitro: Tavassi di Tivoli Marcatori: al 4’ p. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Vince l’Under 15 con l’Arzignano, pareggia l’Under 16 a Ravenna mentre l’Under 13 femminile ben figura al Torneo di Arco ? Tutti i risultati del vivaio ? sul sito #NoiCiTeniamo #ForzaLume #Lumezzane #SerieCSkyWifi - facebook.com Vai su Facebook
"VIVAIO LA NINFA DI GNEO PIETRO" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
I risultati del vivaio. Pesante sconfitta dalla Ternana. La Primavera ne prende tre - Rota), Di Curzio, Biancafarina, Forlini, Fulga (dal 15’ s. Si legge su sport.quotidiano.net
L’Angelini si arrende a Ripalta Cremasca ilrestodelcarlino.it
Scippi, spaccio e violenze: espulso 7 volte in due anni, ma mai rimpatriato iltempo.it
Parità di genere, l’Ue migliora ma troppo lentamente. L’Italia ancora ultima sul lavoro: gli uomini ... ilfattoquotidiano.it
Juve ai playoff di Champions se…: quanti punti servono alla squadra di Spalletti nelle ultime tre partite del ... juventusnews24.com
Juventus, Giaretta (DS Pafos): “Con la Juve possiamo pareggiare” ilprimatonazionale.i
Terza categoria: Sporting Forte in netta ascesa sport.quotidiano.net