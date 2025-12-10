I risultati del vivaio Pesante sconfitta dalla Ternana La Primavera ne prende tre

Sport.quotidiano.net | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match valido per la formazione Primavera, la squadra affronta una pesante sconfitta contro la Ternana, conclusasi con il punteggio di 3-0. La partita ha visto i giovani calciatori impegnati in una sfida difficile, con alcune sostituzioni nel corso del secondo tempo. Di seguito i dettagli del risultato e delle formazioni scese in campo.

TERNANA 3 0 TERNANA: Delibra, Rivelli, Goretti (dal 29’ s.t. Rota), Di Curzio, Biancafarina, Forlini, Fulga (dal 15’ s.t. Sgro), Bruti, Scifoni (dal 7’ s.t. Mancini), Coltorti (dal 7’ s.t. Vaccaro), Semeraro (dal 15’ s.t. Ferlicca). Panchina: Ciaccia, Maiolino, Brocci, De Negri, Onesti, Lorrai. All. Di Loreto: Rosa, Candido, Di Salvatore (dal 33’ p.t. Finotti), Vischia, Mbaye, Rama, D’Agostino, Casillo (dal 15’ s.t. Di Teodoro), Tassotti (dal 30’ s.t. Russo), De Witt (dal 15’ s.t. Malafronte), Picca (dal 30’ s.t. Balducci). Panchina: Dente, Tocchi, Bruni, Angelino, Vallorani, Ciafardini. All. Corsi Arbitro: Tavassi di Tivoli Marcatori: al 4’ p. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

i risultati del vivaio pesante sconfitta dalla ternana la primavera ne prende tre

© Sport.quotidiano.net - I risultati del vivaio. Pesante sconfitta dalla Ternana. La Primavera ne prende tre

I risultati del vivaio. Pesante sconfitta dalla Ternana. La Primavera ne prende tre - Rota), Di Curzio, Biancafarina, Forlini, Fulga (dal 15’ s. Si legge su sport.quotidiano.net