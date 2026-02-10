Paesi sicuri Ilaria Salis incita alla rivolta | Non è più un' opzione ma necessità

Ilaria Salis ha chiamato alla rivolta, dicendo che non si può più aspettare. Con il Parlamento europeo che ha approvato il regolamento con 408 voti favorevoli, 184 contrari e 60 astenuti, ora si apre la strada a una lista di Paesi terzi considerati sicuri a livello europeo. La decisione ha scatenato reazioni diverse, mentre il dibattito si fa sempre più acceso.

Il Parlamento europeo ha votato con 408 voti a favore, 184 contrari e 60 astenuti il regolamento che istituisce una lista di Paesi terzi sicuri a livello europeo. Il Parlamento ha anche votato con 396 voti a favore, 226 contrari e 30 astenuti la revisione di concetto di Paese d'origine sicuro. E la sinistra è letteralmente impazzita. A cominciare da Ilaria Salis, che ha incitato i suoi follower su Instagram alla "disobbedienza civile". Testuali parole. "Da oggi la distruzione finale del diritto d'asilo è un fatto compiuto, sancito dalla Santa Alleanza tra centro ed estrema destra al Parlamento europeo.

