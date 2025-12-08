Ue via libera ai Paesi sicuri | una misura che semplifica le procedure ma indebolisce i diritti dei migranti

L'Europa approva il nuovo regolamento sui rimpatri e amplia la lista dei Paesi "sicuri", ma molte delle misure rischiano di erodere diritti fondamentali e spostare responsabilità fuori dall'Ue. A farne le spese sono soprattutto i migranti, sempre più esposti a procedure accelerate, trattenimenti e centri nei Paesi terzi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

