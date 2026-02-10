Il Pd chiede la testa anche di Cerno | No al programma

I parlamentari del Pd chiedono ufficialmente le dimissioni di Cerno, accusandolo di non rispettare il programma e bloccando la commissione Vigilanza Rai. La polemica si accende in un momento di stallo, con i membri di opposizione che denunciano un’attività troppo lenta e poco trasparente. La questione diventa sempre più calda, mentre le tensioni tra i diversi schieramenti aumentano.

Per essere una commissione bloccata, come lamentato dai parlamentari di opposizione, gli esponenti del campo largo che siedono in Vigilanza Rai paiono attivissimi. Tanto da intervenire su chiunque metta piede, o potrebbe mettere piede, nel servizio pubblico. Specie se sgradito alla sinistra. Dopo aver messo nel mirino Andrea Pucci - che Carlo Conti aveva invitato a Sanremo in qualità di co-conduttore della terza serata- il nuovo obiettivo di Pd e compagni è il direttore del de Il Giornale Tommaso Cerno. La notizia di una striscia quotidiana affidata al giornalista sulle reti Rai, rilanciata da alcune testate, ha fatto scattare il campanello d’allarme in casa dem. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

