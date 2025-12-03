Fabio Silva Juve testa a testa con la Roma | ecco quanto chiede il Borussia Dortmund per il giovane talento La proposta dei bianconeri

Fabio Silva Juve, duello con la Roma: proposto un prestito vincolato alla Champions, ma il BVB insiste per la vendita. Le ultime. La Juventus deve agire sul mercato a causa dell’infortunio di Dusan Vlahovic e della conseguente emergenza in attacco. La risposta al problema si chiama Fabio Silva, giovane attaccante portoghese classe 2002 del Borussia Dortmund. Sull’ex giocatore del Porto convergono le attenzioni non solo dei bianconeri, ma anche della Roma, creando un duello per la punta. Il club tedesco, pur non escludendo la cessione, preferisce una soluzione immediata: un acquisto a titolo definitivo con una valutazione compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Fabio Silva Juve, testa a testa con la Roma: ecco quanto chiede il Borussia Dortmund per il giovane talento. La proposta dei bianconeri

Contenuti che potrebbero interessarti

#Roma, si complica la pista #Zirkzee: torna di moda #FabioSilva. E non solo Vai su X

Vi riporto di seguito uno stralcio dell'editoriale di Pedullà, che condivido al 100%: "Gasperini non è stato messo nelle condizioni di lavorare nel migliore dei modi. Ricordo che la Roma si è fatta portare a spasso per Fabio Silva (ora infelice a Dortmund), si è fatt - facebook.com Vai su Facebook

Mercato Juve, duello con la Roma di Gasperini: prestito con obbligo Champions per l’attaccante. La richiesta è di 30 milioni - La Vecchia Signora e la Roma offrono il prestito, il Borussia Dortmund chiede 30 milioni Juventus e Roma potrebbero convergere sullo stesso obi ... Riporta juventusnews24.com

Mercato Juve: idea Fabio Silva per rinforzare l'attacco a gennaio - I bianconeri monitorano l'attaccante portoghese in forza al Borussia Dortmund, possibile trattativa per gennaio ... Come scrive it.blastingnews.com

Calciomercato, Juventus e Roma su Zirkzee e Fabio Silva - Calciomercato, Juventus e Roma su Zirkzee e Fabio Silva. Come scrive sportpaper.it

Calciomercato, l’Inter ci prova per Giovane. Fabio Silva stuzzica la Juventus. Il Napoli insiste per Mainoo e spunta Guendouzi - Calciomercato, le big di serie A iniziano le grandi manovre per gennaio: l’Inter ci prova per Giovane. Segnala sport.virgilio.it

Juventus, come cambia il mercato con Vlahovic ko (tempi di rientro lunghi, quando torna) - I 3 nomi per l'attacco a gennaio - Spalletti non avrà a disposizione Vlahovic per una ventina di partite, tra cui tanti big match di campionato ... Riporta affaritaliani.it

Anche la Juventus in corsa per Fabio Silva? Gli aggiornamenti - Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha spiegato che Fabio Silva è un nome da tenere d'occhio in vista del mercato di gennaio: "A proposito invece di sacrifici, chi ne ... Lo riporta tuttojuve.com