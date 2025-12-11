Mercato immobiliare 2025 | compravendite e mutui in forte crescita

Nel primo trimestre del 2025, il mercato immobiliare mostra segnali di forte ripresa, con un aumento significativo delle compravendite e dei mutui. Secondo i dati dell’ISTAT, le transazioni sono cresciute dell’8,7%, mentre i mutui sono aumentati del 31,5%. Questa dinamica positiva coinvolge principalmente le regioni del Nord e del Sud, indicando un rinnovato interesse nel settore immobiliare italiano.

Crescono compravendite e mutui nel primo trimestre 2025: l'ISTAT registra +8,7% di transazioni e +31,5% di mutui, trainati soprattutto dal Nord e dal Sud.. Il primo trimestre del 2025 segna una decisa ripresa del mercato immobiliare italiano, con un aumento significativo sia delle compravendite sia delle richieste di mutuo. Secondo i dati ISTAT, le convenzioni notarili complessive per il trasferimento di unità immobiliari raggiungono quota 228.623, registrando una crescita dell' 8,7% sullo stesso periodo del 2024 e dell' 1,5% sul trimestre precedente. A trainare il comparto residenziale sono soprattutto il Nord-ovest (+17,2%), il Nord-est (+13,2%) e le Isole (+6,9%), mentre al Centro si osserva una flessione del 4% su base annua.

