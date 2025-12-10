Mercato immobiliare senza pace | i tassi dei mutui continuano a crescere

Il mercato immobiliare italiano attraversa un periodo di instabilità, con i tassi dei mutui in costante aumento. Questa dinamica complica le possibilità di accesso alla casa per molte famiglie, creando nuove sfide nel settore e influenzando le decisioni di acquisto e investimento immobiliare nel paese.

Non c’è pace per chi vuole acquistare casa. Il mercato immobiliare continua a riservare brutte sorprese per le famiglie italiane, con i mutui che salgono ancora. I tagli dei tassi d’interesse da parte della Bce sembrano quindi non bastare per riportare i mutui per l’acquisto di abitazioni sui livelli precedenti ai rialzi legati all’inflazione degli scorsi anni. Le statistiche della Banca d’Italia evidenziano una nuova, seppur lieve, crescita per i tassi sui nuovi mutui bancari. A ottobre, infatti, sono cresciuti al 3,73% contro il 3,71% di settembre e il 3,67% di agosto. Un aumento costante che non trova, di certo, spiegazioni nella politica monetaria della Bce, uscita ormai da tempo dalla fase restrittiva. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Mercato immobiliare senza pace: i tassi dei mutui continuano a crescere

I dati dell'analisi di Tecnocasa sul mercato immobiliare nelle città italiane top per qualità della vita: trend dei prezzi, investimenti e domanda di studenti e turisti. - facebook.com Vai su Facebook

Qualità della vita e mercato immobiliare: le città italiane più appetibili nel 2025 • I dati dell'analisi di Tecnocasa sul mercato immobiliare nelle città italiane top per qualità della vita: trend dei prezzi, investimenti e domanda di studenti e turisti. Vai su X

Mercato immobiliare, 2.364 compravendite nei primi sei mesi del 2025 (+330) - La ripresa del mercato immobiliare piacentino è risultata in questi primi sei mesi dell’anno in sintonia con quella sperimentata dall’Emilia- Da ilpiacenza.it