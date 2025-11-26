Il padre di Thomas Bricca ucciso a 19 anni | Ho incontrato la mamma e moglie dei Toson mi ha abbracciato piangendo

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paolo Bricca non ha parole di odio nei confronti dei due imputati per la morte del figlio Thomas e afferma: "Li ho perdonati". 🔗 Leggi su Fanpage.it

padre thomas bricca uccisoIl padre di Thomas Bricca, ucciso a 19 anni: “Ho incontrato la mamma e moglie dei Toson, mi ha abbracciato piangendo” - "Io li ho perdonati ma devono pagare per quello che hanno fatto e soprattutto chiedere perdono alla famiglia". fanpage.it scrive

Omicidio Thomas Bricca: in appello chiesto l'ergastolo anche per Mattia Toson - Ora chiesta la stessa condanna per il figlio a cui erano state concesse le attenuanti generiche ... Secondo rainews.it

padre thomas bricca uccisoOmicidio di Thomas, chiesto l'ergastolo anche per Mattia Toson: «Influenzato dal padre violento? No, poteva scegliere» - «Mattia Toson aveva la possibilità di scegliere altri modelli di vita, a 21 anni si possono fare tante cose. Riporta ilmessaggero.it

