Processo d'appello per l'omicidio Bricca lo zio di Thomas | Ci aspettiamo il massimo della pena senza sconti
Oggi si torna in tribunale per il processo d’appello sull’omicidio di Thomas Bricca, ucciso ad Alatri con un colpo di arma da fuoco alla testa. Lo zio di Thomas afferma che si aspetta il massimo della pena, senza sconti. La vicenda ha scosso la comunità e ora si attende una decisione definitiva sulla condanna.
Si torna in tribunale oggi per il processo in appello per l'omicidio di Thomas Bricca, raggiunto da un colpo di arma da fuoco alla testa ad Alatri.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Thomas Bricca
Slitta la sentenza d’appello sull’omicidio di Thomas Bricca, la mamma: “Un’attesa snervante”
È stata rinviata la sentenza di secondo grado nell’omicidio di Thomas Bricca, con nuove audizioni di testimoni e una perizia sulle celle telefoniche.
Omicidio Thomas Bricca, lo zio: “Non siamo preoccupati, chiediamo massima pena”
Questa mattina a Roma si tiene una nuova udienza del processo d’appello per l’omicidio di Thomas Bricca, il ragazzo di Alatri ucciso nel 2023 durante uno scambio di persona.
Ultime notizie su Thomas Bricca
Argomenti discussi: Processo d’appello, chiusa la fase preliminare. La Corte rimanda per deliberare; Assalto alla Cgil del 2021, al via il processo d’appello: udienza il 25 febbraio. La sentenza attesa entro ottobre; Processo d'Appello sui fondi europei: Le Pen rischia la conferma dell'ineleggibilità in Francia?; Strage di Corinaldo, Procura chiede condanna per tutti i reati contestati.
RAPINA MANFREDONIA Rapina a Manfredonia nel 2012, processo d’appello da rifare: annullata la sentenza per notifica alla PEC sbagliataRapina a Manfredonia nel 2012, processo d’appello da rifare: annullata la sentenza per notifica alla PEC sbagliata ... statoquotidiano.it
Il processo d’appello per l’omicidio di Denis Bergamini si chiuderà in pochi mesi: Non si perderà altro tempoSi concluderà in pochi mesi il processo d'appello per l'omicidio di Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza ucciso nel novembre 1989, quando aveva ... fanpage.it
Clan Santapaola-Ercolano: arrivano le condanne in appello del processo "Sangue Blu". Ecco i nomi e le pene facebook
Processo Palazzo di Londra, l'appello: terminata la fase preliminare x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.