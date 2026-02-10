il pacchetto sicurezza alla prova

Questa mattina a Torino si è svolto il corteo del centro sociale Askatasuna. La manifestazione, prevista per il 28 marzo, potrebbe diventare il primo test delle nuove norme sul pacchetto sicurezza approvate di recente. La piazza si è riempita di manifestanti che hanno espresso le lorov opinioni, mentre le forze dell’ordine hanno presidiato la zona per evitare problemi. La città osserva con attenzione cosa succederà il giorno stesso.

Il corteo del centro sociale Askatasuna, in programma a Torino il 28 marzo, potrebbe essere il battesimo delle nuove norme. Gasparri: «Oltre a togliere loro la sede, speriamo arrivino le giuste condanne». Torino, Milano e ancora Torino. Askatasuna rilancia e convoca una nuova piazza per il 28 marzo nel capoluogo piemontese. Un attacco allo Stato lo aveva definito gran parte dell’esecutivo, che, evidentemente, prosegue. L’annuncio è stato preceduto da un’intervista del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi al Corriere della Sera (ieri a Tripoli per una nuova missione dedicata al dossier migratorio e alla cooperazione in materia di sicurezza) che prevedeva nuove mobilitazioni. 🔗 Leggi su Laverita.info

Il Parlamento ha approvato il nuovo pacchetto sicurezza.

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al nuovo decreto legge sulla sicurezza.

