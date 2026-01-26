Uno dei più affidabili leaker ha recentemente confermato l’arrivo di un nuovo State of Play di Sony, previsto per febbraio 2026. Questa anticipazione suggerisce che la casa giapponese potrebbe annunciare prossimamente novità e aggiornamenti sui propri titoli e progetti futuri. Restano da attendere eventuali comunicazioni ufficiali, ma l’evento potrebbe rappresentare un momento importante per gli appassionati di giochi e tecnologia.

Sony potrebbe tornare presto sotto i riflettori con un nuovo State of Play previsto per Febbraio 2026. A suggerirlo è una fonte molto conosciuta nella scena dei leak videoludici, che ha parlato apertamente di un evento in arrivo. Pur trattandosi ancora di un rumor, il contesto temporale e il silenzio prolungato di PlayStation rendono l’indiscrezione plausibile, visto che i tempi sembrano maturi per nuovi annunci in vista della primavera e dell’estate. Come da tradizione, eventuali conferme ufficiali potrebbero arrivare solo a ridosso della messa in onda. L’informazione nasce da un breve scambio su X (ex Twitter), dove NateTheHate ha risposto in modo diretto a un utente che chiedeva se fosse previsto uno State of Play a febbraio. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Lo State of Play di Febbraio 2026 è stato “confermato” da un noto leaker

