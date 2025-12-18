Sarah Dzafce aveva vinto il concorso lo scorso settembre e ha poi partecipato a Miss Universo Ma con un solo selfie ha compromesso tutto

Sarah Dzafce, vincitrice di un prestigioso concorso e partecipante a Miss Universo, ha visto il suo sogno sgretolarsi in un attimo. Un singolo selfie, un gesto apparentemente innocuo, ha cambiato drasticamente il suo percorso, portandola sotto i riflettori di un’attenzione indesiderata. Un episodio che dimostra quanto la semplicità di un istante possa avere conseguenze imprevedibili, trasformando un successo in una crisi mediática.

Sarah Dzafce aveva vinto il concorso lo scorso settembre e ha poi partecipato a Miss Universo. Ma con un solo selfie ha compromesso tutto È bastato un solo scatto, un istante di superficialità catturato da uno smartphone, per trasformare il sogno di una vita in un incubo mediatico. Sarah Dzafce, la ventiduenne che solo pochi mesi fa festeggiava l'incoronazione a Miss Finlandia, si è vista strappare la corona e la fascia in diretta mondiale. La colpa? Un'immagine pubblicata sui social in cui la ragazza mimava il gesto degli occhi a mandorla, accompagnata dalla didascalia «Mentre mangia con un cinese». Un'offesa che in diversi Paesi dell'Asia orientale non hanno perdonato.

