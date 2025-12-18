Walter Zenga mette in guardia l’Inter, sottolineando il grande livello raggiunto dal Bologna, già confermato lo scorso anno. Ricordando la sua prima Supercoppa vinta con i nerazzurri, l’ex portiere evidenzia la difficoltà della sfida imminente, invitando alla massima attenzione e concentrazione per affrontare una squadra in forma e determinata.

© Internews24.com - Zenga avverte l’Inter: «Il Bologna ha raggiunto un livello alto, lo ha confermato anche l’anno scorso»

Inter News 24 L’ex portiere dell’Inter, Walter Zenga, ricorda la sua prima Supercoppa Italiana vinta in nerazzurro, proiettandosi poi alla gara col Bologna. Dall’Arabia Saudita, la leggenda nerazzurra Walter Zenga ha rievocato il primo successo in Supercoppa, sottolineando la differenza abissale tra l’atmosfera dimessa di allora e lo show attuale. L’ex “Uomo Ragno” ha poi messo in guardia la Beneamata sulla sfida contro il Bologna: secondo lui, la formazione guidata da Vincenzo Italiano, fresca vincitrice della Coppa Italia, rappresenta ormai una realtà consolidata e un ostacolo durissimo per chiunque. 🔗 Leggi su Internews24.com

