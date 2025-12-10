Immigrazione e business l’Europa segue il modello Meloni Von der Leyen | Porre fine ai traffici di esseri umani

L'immigrazione e il business sono al centro del dibattito europeo, con l’Europa che sembra seguire l’approccio adottato da Giorgia Meloni. Von der Leyen ha sottolineato l’importanza di contrastare i traffici di esseri umani, evidenziando come le questioni migratorie siano ormai diventate temi prioritari a livello continentale, riflettendo un mutato scenario politico e strategico.

Migrazione e business: quello che fino a qualche anno fa era un binomio di cui parlava solo il centrodestra italiano in generale e Giorgia Meloni in particolare, oggi è diventato il fulcro del dibattito europeo. Lo dimostra la conferenza internazionale sull’Alleanza globale che si è riunita a Bruxelles sotto la direzione della presidente della Commissione, Ursula von der Leyen proprio per ragionare su come contrastare il traffico di migranti attraverso un rafforzamento della cooperazione globale nella lotta alle reti translazionali. Sul fronte dell’immigrazione, dunque, l’Europa cambia rotta e segue la linea del governo italiano, come dimostrano le parole della Von der Leyen: “Porre fine al modello di business del traffico di migranti in tutto il mondo” p erché “devono essere gli europei a decidere chi arriva” e “in quali circostanze, non i trafficanti”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Immigrazione e business, l’Europa segue il modello Meloni. Von der Leyen: “Porre fine ai traffici di esseri umani”

