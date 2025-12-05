Negli ultimi anni il contrasto tra gli inverni del Nord America e quelli europei è diventato uno dei temi più discussi in meteorologia. Mentre Stati Uniti e Canada continuano a sperimentare ondate di freddo intense e prolungate, l’ Europa vive stagioni più miti, segnate da incursioni fredde sempre più episodiche. Ma da cosa nasce questa differenza? La risposta non è semplice e coinvolge un intreccio tra variabilità atmosferica naturale e cambiamento climatico, due elementi che non incidono allo stesso modo sulle due sponde dell’Atlantico. La variabilità naturale: perché gli USA sono più esposti agli estremi. 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it

© Retemeteoamatori.it - Perché l’inverno sceglie il Nord America e meno l’Europa?