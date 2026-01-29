Dopo il grande successo della prima edizione, torna dal 12 al 14 febbraio 2026 il Festival della canzone d’amore – Premio San Valentino. L’evento si conferma come uno degli appuntamenti più attesi per gli appassionati di musica emergente italiana, con tante novità e artisti emergenti pronti a salire sul palco.

Dopo il successo della prima edizione, torna dal 12 al 14 febbraio 2026 il Festival della canzone d’amore – Premio San Valentino, uno degli appuntamenti dedicati alla musica emergente italiana. La manifestazione si svolgerà al Teatro Caos, che ospiterà tre giorni di musica dal vivo in occasione della settimana di San Valentino. Il 12 febbraio sarà dedicato alle categorie Baby e Junior, mentre il 13 febbraio sono in programma le semifinali delle categorie Giovani e Senior. La finalissima si terrà la sera del 14 febbraio, giorno di San Valentino, con la partecipazione di ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Festival della canzone d’amore, torna l’evento per San Valentino

Approfondimenti su Festival della canzone damore

L'elisir d'amore, aperitivo letterario di San Valentino, esplora i temi dell’amore e delle sue molteplici sfumature.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Intervista alla cantautrice Barbara Bert

Ultime notizie su Festival della canzone damore

Argomenti discussi: Chianciano: dal 12 al 14 febbraio torna il 'Festival della Canzone d’Amore-Premio San Valentino'. L'ideatore del Festival Francesconi spiega che l'obiettivo della kermesse è trovare una nuova Mina o un nuovo Gianni Morandi; Festival della canzone d’amore, torna l’evento per San Valentino; Le canzoni di Sanremo 2026, in anteprima; Canzoni Sanremo 2026, le nostre prime pagelle dopo i preascolti.

Festival della canzone d’amore, torna l’evento per San ValentinoDopo il successo della prima edizione, torna dal 12 al 14 febbraio 2026 il Festival della canzone d’amore – Premio ... lanazione.it

Il Casinò di Sanremo celebra il compleanno del Festival della canzone italianaMusica, immagini d’epoca e racconti dal vivo per celebrare, al Teatro del Casinò, la nascita del Festival che ha fatto la storia della canzone italiana. gioconews.it

A San Valentino dillo con una Foto .Puoi usufruire della consegna domiciliare Catania €4,90 sul tutto il territorio nazionale a € 6,90. Contattaci per qualsiasi tua richiesta. BANDIERAMONTE STUDIO FOTOGRAFICO Via Musumeci, 103 - Catania Tel. 338. - facebook.com facebook