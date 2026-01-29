San Valentino la più grande storia d’amore dipinta su un soffitto a Roma

A pochi giorni da San Valentino, Roma si prepara a celebrare l’amore con una storia speciale. Non serve cercarla nei libri, basta alzare gli occhi per ammirare un grande dipinto che racconta una delle più famose storie d’amore, custodita su un soffitto della città. È una scena che da secoli affascina chi la guarda, pronta a ricordarci quanto l’amore possa essere eterno e condiviso anche attraverso l’arte.

San Valentino si avvicina e, in vista del giorno dedicato agli innamorati, quale storia d’amore migliore se non una custodita da Roma? Non è una storia che possiamo leggere in un libro ma, per ammirarla, ci basta alzare lo sguardo. Sì, perché è dipinta su un soffitto dove si fa strada tra miti antichi e simboli raffinati, all’interno di una delle ville rinascimentali più affascinanti della città. Un percorso visivo nel quale arte e sentimento si uniscono e ci regalano una delle più intense celebrazioni dell’amore mai realizzate. LEGGI ANCHE: Cinque capolavori dell’arte che raccontano il Carnevale e le sue maschere San Valentino a Roma nella Loggia di Amore e Psiche: il mito che racconta l’amore assoluto.🔗 Leggi su Funweek.it

