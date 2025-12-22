Maxi sequestro della finanza | tolti dal mercato 190mila addobbi natalizi e decorazioni
Maxi operazione “Merry Christmas” della guardia di finanza provinciale di Monza e Brianza. Le fiamme gialle hanno sequestrato tra Busnago, Carnate e Cornate d'Adda ben 190mila prodotti tra addobbi natalizi, decorazioni luminose, giocattoli e altri prodotti di estetica e per la cura degli animali. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Leggi anche: Decorazioni e addobbi natalizi non conformi. Blitz della finanza: oltre 100mila i prodotti sequestrati
Leggi anche: Bergamo, decorazioni e addobbi natalizi non sicuri. Blitz della finanza: oltre 110mila i prodotti sequestrati
Maxi sequestro della finanza: tolti dal mercato 190mila addobbi natalizi e decorazioni; Prodotti natalizi non sicuri, maxi sequestro della Finanza: oltre 28mila articoli tolti dal mercato; Vibo, maxi sequestro della Guardia di Finanza: oltre 28 mila articoli natalizi non sicuri tolti dal mercato · ilvibonese.it; Catania, maxi-sequestro della Guardia di Finanza: 2 milioni di capi falsi per oltre 15 milioni di euro.
Catania, maxi-sequestro della Guardia di Finanza: 2 milioni di capi falsi per oltre 15 milioni di euro - depositi contenenti 2 milioni di capi e accessori di abbigliamento contraffatti e destinati ad alimentare ... affaritaliani.it
Vibo, maxi sequestro della Guardia di Finanza: oltre 28 mila articoli natalizi non sicuri tolti dal mercato - Decorazioni, addobbi e giocattoli privi delle informazioni obbligatorie e in alcuni casi anche del marchio CE. ilvibonese.it
Prodotti natalizi non sicuri, maxi sequestro nel Vibonese - Controlli della Guardia di Finanza a tutela dei consumatori: oltre 28mila articoli irregolari tolti dal mercato ... zoom24.it
CATANIA, MAXI SEQUESTRO DELLA GUARDIA DI FINANZA: SCOPERTI 3 MEGA-DEPOSITI CON 2 MILIONI DI CAPI CONTRAFFATTI Nel quadro della costante attività di prevenzione e repressione della contraffazione, il Comando Provinciale della Gua - facebook.com facebook
Maxi-sequestro da parte del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania di 3 mega-depositi contenenti 2 milioni di capi e accessori di abbigliamento contraffatti. #catania #ioseguotgr #tgrsicilia x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.