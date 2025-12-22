Maxi sequestro della finanza | tolti dal mercato 190mila addobbi natalizi e decorazioni

22 dic 2025

Maxi operazione “Merry Christmas” della guardia di finanza provinciale di Monza e Brianza. Le fiamme gialle hanno sequestrato tra Busnago, Carnate e Cornate d'Adda ben 190mila prodotti tra addobbi natalizi, decorazioni luminose, giocattoli e altri prodotti di estetica e per la cura degli animali. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

