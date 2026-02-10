Il maltempo ferma il Carnevale di Sciacca tutto spostato di una settimana | le modifiche al programma

Da agrigentonotizie.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il maltempo ha costretto gli organizzatori a spostare di una settimana il Carnevale di Sciacca. Le previsioni meteo non sono buone e così hanno deciso di rinviare le celebrazioni, che si terranno più avanti. La pioggia e il vento hanno reso impossibile svolgere gli eventi come previsto, spostando tutto di qualche giorno.

Le previsioni meteo di questa settimana e del prossimo weekend non sono affatto incoraggianti e per questo il Carnevale di Sciacca viene posticipato. Le condizioni fortemente avverse impedirebbero il montaggio dei carri allegorici e lo svolgimento in sicurezza delle attività inizialmente previste.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

