Valle dell' Irno il maltempo ferma il Carnevale | annullate le sfilate a Pellezzano e Baronissi

La pioggia intensa e il maltempo hanno cancellato le sfilate di Carnevale a Pellezzano e Baronissi. Gli organizzatori hanno dovuto annullare gli eventi previsti oggi, lasciando i festeggiamenti in sospeso.

Il maltempo ferma i festeggiamenti di Carnevale nella Valle dell'Irno, costringendo gli organizzatori a un doppio annullamento per gli eventi previsti in data odierna. Sia la sfilata dei carri allegorici del "Carnevale Pellezzanese" sia l'appuntamento legato al circuito del Gran Carnevale di.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Il Natale infonde magia e gioia nel territorio tra Valle dell'Irno e Agro, con numerose iniziative che coinvolgono comunità e visitatori.

La Sindaca di Baronissi, Anna Petta, è stata riconfermata all’unanimità come presidente dell’Azienda Consortile Sociale “Valle dell’Irno – Ambito S6”.

Valle dell'Irno, il maltempo ferma il Carnevale: annullate le sfilate a Pellezzano e BaronissiStop ai carri allegorici previsto per oggi. Il sindaco Morra e gli organizzatori: Decisione inevitabile, priorità alla sicurezza di partecipanti e spettatori ... salernotoday.it

Guasto al passaggio a livello, treno cancellato: soppresso treno Salerno-Mercato S.SeverinoStampa Pomeriggio di disagi per i pendolari della Valle dell’Irno. Il treno regionale delle ore 17:01 diretto da Salerno a Mercato San Severino è stato cancellato a causa di un guasto al passaggio a l ... salernonotizie.it

#mercatosanseverino 1/2/2026 Grande Successo per Atletica Isaura Valle Dell'Irno che Trionfa nel Campionato Regionale di Podistica sia Maschile che Femminile. La #fidalcampania ha organizzato nella località #SantAntimo il campionato regionale individu facebook