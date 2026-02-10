Il Liceo Morgagni apre a una nuova edizione delle Conversazioni in biblioteca

Il Liceo Morgagni riaccende le sue conversazioni in biblioteca. Dal 18 febbraio al 18 marzo, studenti e docenti si incontrano alla “Marzia degli Ordelaffi” per un ciclo di incontri dedicati alla lettura e al confronto. L’obiettivo è coinvolgere i giovani in discussioni aperte su libri e temi attuali, in un’atmosfera informale e stimolante. La scuola spera così di avvicinare gli studenti alla cultura e di creare un momento di scambio tra generazioni.

Dal 18 febbraio al 18 marzo, alla biblioteca “Marzia degli Ordelaffi” del Liceo Morgagni torna l'appuntamento con le "Conversazioni in biblioteca". Ad aprire il ciclo di incontri sarà Marco Servadei Morgagni con la presentazione del suo lavoro di ricerca sull'opera di Felice Giani; il 25 febbraio.🔗 Leggi su Forlitoday.it Approfondimenti su Liceo Morgagni Una nuova biblioteca al Liceo di Poppi sospesa fra carta e digitale È stata inaugurata recentemente al Liceo di Poppi una nuova biblioteca scolastica, situata presso la sede di piazza Bonilli dell’Istituto comprensivo Galileo Galilei. Una nuova biblioteca al Liceo di Poppi sospesa fra carta e digitale ispirata dal festival del libro per i ragazzi È stata inaugurata al Liceo Galileo Galilei di Poppi una nuova biblioteca che integra risorse cartacee e digitali. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Liceo Morgagni Argomenti discussi: Al Liceo Morgagni di Forlì tornano le ‘Conversazioni in Biblioteca’. Classico sì ma rinnovato. Il Liceo Morgagni apre a scienza e nuovi linguaggiClassico, ma non troppo. L’indirizzo tradizionale del Liceo G. B. Morgagni sta per cambiare formula, o meglio ‘curvatura’. Ad annunciarlo è il preside Marco Lega: L’idea – spiega – è creare due ... ilrestodelcarlino.it Nuove generazioni, nuovo mindset. NoiD Telecom porta il dibattito sulla parità di genere al Liceo Scientifico Morgagni di Roma. Dai banchi delle scuole al mondo del lavoro, il passo è breve: cultura, valori diffusi sono risorse fondamentali per un futu - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.