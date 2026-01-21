Una nuova biblioteca al Liceo di Poppi sospesa fra carta e digitale ispirata dal festival del libro per i ragazzi

Da lanazione.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata inaugurata al Liceo Galileo Galilei di Poppi una nuova biblioteca che integra risorse cartacee e digitali. Ispirata dal Festival del Libro per i Ragazzi di Bibbiena, questa struttura mira a offrire agli studenti un ambiente di studio e approfondimento accessibile e innovativo, facilitando la fruizione di contenuti attraverso diverse modalità. L’iniziativa rappresenta un passo importante nel percorso di aggiornamento delle risorse educative del liceo.

Arezzo, 21 gennaio 2026 –  Festival del libro di Bibbiena e liceo scientifico Galileo Galilei di Poppi:  . Qualche settimana fa, presso la sede di Piazza Bonilli dell’Istituto comprensivo Galileo Galilei di Poppi, si è tenuta l’inaugurazione di una nuovissima biblioteca scolastica, frutto di progetto che è stato voluto dalla dirigenza anche attraverso l’ispirazione del Festival del Libro per ragazzi. La biblioteca possiede anche uno spazio riservato sul sito dell’istituto; questa fa infatti parte di un reticolo digitale di biblioteche distribuite in tutto il territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

una nuova biblioteca al liceo di poppi sospesa fra carta e digitale ispirata dal festival del libro per i ragazzi

© Lanazione.it - Una nuova biblioteca al Liceo di Poppi sospesa fra carta e digitale ispirata dal festival del libro per i ragazzi

"Bartolo Cattafi fra libro di poesia e libro d'arte": presentazione alla Biblioteca CannizzaroMartedì 20 gennaio alle 17 presso la Biblioteca Cannizzaro si terrà la presentazione del saggio

Leggi anche: Firmata la convenzione fra il liceo classico e l'associazione "Alumni liceo ginnasio D'Annunzio" per riqualificare la biblioteca

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: La Biblioteca civica comincia a prepararsi per il trasloco in palazzo Santa Croce; Una nuova biblioteca al Liceo di Poppi sospesa fra carta e digitale ispirata dal festival del libro per i ragazzi; Dentro i nuovi mestieri del libro: al via la rassegna alla biblioteca Delfini; Con la Biblioteca San Giorgio visite gratuite al Gabinetto Vieusseux.

una nuova biblioteca alUna biblioteca di comunità a San PieroUna biblioteca di comunità nel cuore di San Piero in Frassino. Il Comune di Ortignano Raggiolo sta ultimando i ... msn.com

una nuova biblioteca alUna biblioteca di comunità nel paese di San Piero in Frassino in CasentinoArezzo, 20 gennaio 2026 – Una biblioteca di comunità nel cuore di San Piero in Frassino. Il Comune di Ortignano Raggiolo sta ultimando i lavori per dotare il paese e, in generale, il territorio di uno ... msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.