Una nuova biblioteca al Liceo di Poppi sospesa fra carta e digitale ispirata dal festival del libro per i ragazzi

È stata inaugurata al Liceo Galileo Galilei di Poppi una nuova biblioteca che integra risorse cartacee e digitali. Ispirata dal Festival del Libro per i Ragazzi di Bibbiena, questa struttura mira a offrire agli studenti un ambiente di studio e approfondimento accessibile e innovativo, facilitando la fruizione di contenuti attraverso diverse modalità. L’iniziativa rappresenta un passo importante nel percorso di aggiornamento delle risorse educative del liceo.

Arezzo, 21 gennaio 2026 – Festival del libro di Bibbiena e liceo scientifico Galileo Galilei di Poppi: . Qualche settimana fa, presso la sede di Piazza Bonilli dell’Istituto comprensivo Galileo Galilei di Poppi, si è tenuta l’inaugurazione di una nuovissima biblioteca scolastica, frutto di progetto che è stato voluto dalla dirigenza anche attraverso l’ispirazione del Festival del Libro per ragazzi. La biblioteca possiede anche uno spazio riservato sul sito dell’istituto; questa fa infatti parte di un reticolo digitale di biblioteche distribuite in tutto il territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una nuova biblioteca al Liceo di Poppi sospesa fra carta e digitale ispirata dal festival del libro per i ragazzi "Bartolo Cattafi fra libro di poesia e libro d'arte": presentazione alla Biblioteca CannizzaroMartedì 20 gennaio alle 17 presso la Biblioteca Cannizzaro si terrà la presentazione del saggio Leggi anche: Firmata la convenzione fra il liceo classico e l'associazione "Alumni liceo ginnasio D'Annunzio" per riqualificare la biblioteca Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: La Biblioteca civica comincia a prepararsi per il trasloco in palazzo Santa Croce; Una nuova biblioteca al Liceo di Poppi sospesa fra carta e digitale ispirata dal festival del libro per i ragazzi; Dentro i nuovi mestieri del libro: al via la rassegna alla biblioteca Delfini; Con la Biblioteca San Giorgio visite gratuite al Gabinetto Vieusseux. Una biblioteca di comunità a San PieroUna biblioteca di comunità nel cuore di San Piero in Frassino. Il Comune di Ortignano Raggiolo sta ultimando i ... msn.com Una biblioteca di comunità nel paese di San Piero in Frassino in CasentinoArezzo, 20 gennaio 2026 – Una biblioteca di comunità nel cuore di San Piero in Frassino. Il Comune di Ortignano Raggiolo sta ultimando i lavori per dotare il paese e, in generale, il territorio di uno ... msn.com INAUGURATA NUOVA BIBLIOTECA NELLA SCUOLA PRIMARIA MARCONI A MATERA: REPORT E FOTO facebook #VENEZIA • L’ex chiesa di Santo Spirito si trasforma in una nuova biblioteca universitaria! Grazie a @CaFoscari, alle Zattere ci saranno 2.000 metri lineari di libri e 290 posti lettura, valorizzando e recuperando un luogo storico della nostra città. x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.