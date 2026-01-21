Una nuova biblioteca al Liceo di Poppi sospesa fra carta e digitale

È stata inaugurata recentemente al Liceo di Poppi una nuova biblioteca scolastica, situata presso la sede di piazza Bonilli dell’Istituto comprensivo Galileo Galilei. Il progetto, promosso dalla dirigenza e ispirato dal Festival del Libro per ragazzi, combina elementi di carta e digitale. Questa iniziativa mira a offrire agli studenti uno spazio di studio e approfondimento innovativo, integrando risorse tradizionali e tecnologiche per favorire la crescita culturale.

La biblioteca possiede anche uno spazio riservato sul sito dell'istituto; questa fa infatti parte di unreticolo digitale di biblioteche distribuite in tutto il territorio.

