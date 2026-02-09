Chieti celebra il Giorno del ricordo | la cerimonia in largo Martiri delle Foibe

Questa mattina a Chieti si è svolta la cerimonia in largo Martiri delle Foibe per ricordare il Giorno del Ricordo. La città si è riunita per onorare le vittime delle foibe e riflettere sulla storia. Presenti autorità, cittadini e studenti che hanno partecipato con il cuore. La piazza si è riempita di bandiere e momenti di silenzio, testimoniando il valore di questa giornata.

Anche Chieti, nella giornata di martedì 10 febbraio, organizza una celebrazione in occasione del Giorno del Ricordo.La cerimonia è in programma in largo Martiri delle Foibe a Chieti Scalo, dalle ore 10.30.Nella piazzetta a ridosso di via Amiterno, si riuniranno autorità e cittadini e sarà deposta.🔗 Leggi su Chietitoday.it Approfondimenti su Chieti Giorno del Ricordo Giorno del ricordo a Lanciano, cerimonia in largo Martiri delle Foibe Domani a Lanciano si svolge una cerimonia per ricordare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata. Giorno del Ricordo, a Fondi la cerimonia per i martiri delle foibe Domani a Fondi si tiene una cerimonia pubblica per ricordare i martiri delle foibe e le vittime dell’esodo istriano, giuliano e dalmata. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Chieti Giorno del Ricordo Argomenti discussi: Ortona celebra il giorno del ricordo, il programma della cerimonia nel ricordo di Giuseppe Garzarelli; Ortona celebra il giorno del ricordo, il programma della cerimonia nel ricordo di Giuseppe Garzarelli; Giorno del ricordo, il comitato 10 febbraio chiede memoria e verità per i martiri delle foibe e gli esuli istriani, fiumani e dalmati; Il cuore grande di Borgo Marfisi: giocattoli in dono alla clinica pediatrica di Chieti. Chieti celebra il Giorno del ricordo: la cerimonia in largo Martiri delle FoibeA Chieti Scalo, nei pressi di via Arenazze, si riuniranno autorità e cittadini e sarà deposta una corona in memoria delle vittime delle foibe ... chietitoday.it Ortona celebra il giorno del ricordo, il programma della cerimonia nel ricordo di Giuseppe GarzarelliCerimonia pubblica dedicata alla memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo istriano, fiumano e dalmata, in programma il 10 febbraio, nel parco intitolato al concittadino, in via della Libertà ... chietitoday.it La @BBCWorld celebra la Panarda di Villavallelonga. #Avezzano Marsica #Abruzzo Pescara Chieti Teramo L'Aquila Sulmona Lanciano Vasto Giulianova Sora Cassino Rieti #Roma Napoli Milano x.com Pescara si prepara a ospitare un evento che celebra ben due anniversari importanti per l'educazione degli adulti sul territorio: i del Serale Aterno Manthone e i del Cpia Pescara-Chieti. Il dalle ore 16.30 alle 18.30 si svol facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.