Giorno del Ricordo cerimonia pubblica in memoria delle vittime delle foibe

Questa mattina a Trento si è svolta una cerimonia pubblica per ricordare le vittime delle foibe. Il Comune, insieme alle istituzioni locali e alle associazioni, ha organizzato un momento di silenzio e riflessione per mantenere vivo il ricordo di quella tragedia. Presenti cittadini, rappresentanti delle istituzioni e membri delle associazioni che hanno deposto fiori e ascoltato discorsi commemorativi. La giornata si è conclusa con un breve intervento di un esperto, che ha sottolineato l’importanza di non dimenticare.

In occasione del Giorno del Ricordo il Comune di Trento – in collaborazione con il Commissariato del Governo, la Provincia di Trento, la Fondazione Museo Storico e l'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia – ha organizzato un momento di raccoglimento per non dimenticare il dramma delle.

