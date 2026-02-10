Il Giappone è nella morsa del gelo | 46 morti e 550 feriti in tre settimane di nevicate record

Il Giappone sta vivendo un’ondata di freddo senza precedenti. Da fine gennaio, il Nord del paese si è trovato sotto una neve record, con molte persone che hanno tentato di liberare le strade. In tre settimane, le autorità hanno contato 46 morti e oltre 550 feriti, molti dei quali sono rimasti feriti mentre cercavano di rimuovere la neve. La situazione resta grave e le temperature continuano a scendere.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.