Il Giappone è nella morsa del gelo | 46 morti e 550 feriti in tre settimane di nevicate record
Il Giappone sta vivendo un’ondata di freddo senza precedenti. Da fine gennaio, il Nord del paese si è trovato sotto una neve record, con molte persone che hanno tentato di liberare le strade. In tre settimane, le autorità hanno contato 46 morti e oltre 550 feriti, molti dei quali sono rimasti feriti mentre cercavano di rimuovere la neve. La situazione resta grave e le temperature continuano a scendere.
Da fine gennaio il Giappone affronta una fase eccezionale di maltempo, soprattutto al Nord. Il bilancio è di 46 morti e oltre 550 feriti, molti mentre tentavano di rimuovere la neve. La prefettura di Niigata è la più colpita, ma i disagi sono estesi fino a Tokyo.🔗 Leggi su Fanpage.it
Giappone nel gelo: nevicate record causano oltre 46 morti e 558 feriti, emergenza nelle regioni del nord.
Le nevicate record che da settimane colpiscono il Giappone hanno portato a una vera e propria emergenza.
