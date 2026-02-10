Giappone nel gelo | nevicate record causano oltre 46 morti e 558 feriti emergenza nelle regioni del nord

Le nevicate record che da settimane colpiscono il Giappone hanno portato a una vera e propria emergenza. Oltre 46 persone sono morte e quasi 600 sono rimaste ferite. Le autorità sono al lavoro per gestire le difficoltà e aiutare le zone più colpite nel Nord del paese.

Il Giappone è colpito da una grave emergenza a causa di tre settimane di intense nevicate che hanno causato la morte di almeno 46 persone e il ferimento di quasi 600. Le regioni del nord del Paese, in particolare la prefettura di Niigata, sono state le più colpite, con un bilancio tragico che si aggrava giorno dopo giorno, soprattutto tra la popolazione anziana. La situazione, descritta come drammatica, ha visto un aumento esponenziale delle vittime nelle ultime settimane. L'Agenzia per la gestione degli incendi e delle calamità ha confermato il numero di decessi, sottolineando come la maggior parte delle vittime siano persone anziane che hanno perso la vita mentre cercavano di liberare le proprie abitazioni dalla neve.

Le nevicate record nel nord del Giappone hanno portato a una trentina di morti in meno di due settimane.

Le nevicate intense che hanno colpito la costa ovest del Giappone negli ultimi quindici giorni hanno causato almeno 30 morti e più di 300 feriti.

